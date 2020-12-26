راندا رياض تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت راندا رياض زوجة المطرب محمد الشرنوبي تعافيها من فيروس كورونا.
نشرت راندا صورة "سيلفي" لها من داخل حديقة منزلها، علقت: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا، شكراً لكل اللي سألوا علينا و اتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".
وكانت راندا رياض أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام": "نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابي، وكان أسبوع صعب، بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن".
يأتي هذا بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".
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