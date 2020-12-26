صور| جنات تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة جنات لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت جنات في الصور بشكل أنيق وجذاب، حازت الصور على إعجاب متابعيها. علقت الفنانة أيتن عامر على الصور : "قمر"، كما علق المطرب محمد الريفي: "أحلى حضور وأحلى صوت جوجو الغالية". وعلقت المطربة مروة ناجي : "بسم الله ماشاء الله". كانت جنات استقبلت مولودتها الثانية "جوليا"، أغسطس الماضي، ونشرت صورة من غرفة العمليات، معلقة "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر". كما طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "أنا في انتظارك".

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