أريانا غراندي تقدم هدايا لأطفال مرضى في مستشفيات مانشستر بعيد الميلاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 07:42 مساءً - في عيد الميلاد تحول بعض نجمات هوليوود إلى بابا نويل "سانتا كلوز" وبدأنّ بتوزيع الهدايا للكبار والصغار بحب وكرم وصف ببعض التقارير بالمميز والنبيل.

فبعد أن تبرعت مؤسسة نجمة هوليوود العالمية بيونسيه بنصف مليون دولار لدفع قيمة إيجارات وأقساط منازل عائلات مهددة بالإخلاء في نهاية العام الحالي،تبرعت المغنية الأمريكية أريانا غراندي بقسائم شراء أونلاين لأطفال مرضى بريطانيين مقيمين بالمستشفيات.

فبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية،بادرت المغنية الأمريكية أريانا غراندي،البالغة من العمر"27 عاماً"، إلى لفتة كريمة ونبيلة أظهرت أن لديها روابط قوية بمدينة "مانشستر" البريطانية،من خلال تقديمها مئات الهدايا لأطفال مرضى في مستشفيات هذه المنطقة،تصل قيمة كل هدية واحدة منها"100" يورو-"135 دولار" ،وقدمت على شكل قسائم شرائية من أحد المواقع المخصصة للتبضع أونلاين لمناسبة عيد الميلاد.

أريانا غراندي



سر اختيار أطفال مرضى في مانشستر لتقديم الهدايا لهم



واختارت المغنية أريانا غراندي "27 عاماً" إهداء أطفال مرضى في "مستشفى الأطفال الملكي" و"حضانة مانشستر الملكية"، ويأتي هذا الكرم من قبل أريانا غراندي بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء حفلها الموسيقي في هذه المدينة بكارثة مروعة عبارة عن انفجار انتحاري أودى بحياة 23 شخصاً وإصابة 800 شخص.

وأشاد والد طفلة مستفيدة حصلت على قسيمة شرائية هي الأخرى،ويدعى ستيف لموقع " أخبار مانشستر المسائي" بمبادرة أريانا غراندي ،ووصفها ب "الإنسانة الرائعة" :"مع أني أفهم أنها قدمت لكل طفل في المستشفى قسيمة شرائية ، وكانت ابنتي متحمسة ،وقالت لي عندما ذهبت لاصطحابها من المستشفى :انظر أبي لقد تلقيت قسيمة شرائية من أريانا غراندي ، كانت الهدية موضوعة في علبة صغيرة ولا يوجد عليها رسالة ولا حتى اسم الشخص المرسل، هذه بادرة طيبة ورائعة ولا يوجد منها أي إعلان أو فائدة لذا تعرف أنه عطاء مميز.

لقد جلبت الكثير من السعادة بعد كل ما حدث مع الوباء هذا العام".

وأضاف ستيف: " لقد كانت سنة صعبة مع ابنتي في المستشفى،والموظفون رائعون ويعلمون بجد وإخلاص".

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خطوبة أريانا غراندي بعد علاقة حب قصيرة

وكانت قد احتفلت أريانا غراندي "27 عاماً" يوم الأحد الماضي بخطوبتها من حبيبها الوكيل العقاري دالتون غوميز بعد قصة حب قصيرة دامت لعام بينهما.

وسبقها للخطوبة خلال فترة الإغلاق والحجر الصحي عدد كبير من المشاهير من أبرزهم: بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز .

وتلقت أريانا غراندي آلاف التهاني من خطوبتها،وأكد معجبوها بتعليقاتهم المهنئة : "مبروك..أنت تستحقين السعادة إلى الأبد".