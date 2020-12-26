ايمان العاصي وأحمد صلاح حسني من كواليس تصوير الدايرة (تفاصيل)

تتعاون الفنانة إيمان العاصي مع النجم أحمد صلاح حسني من خلال مسلسل "الدايرة"، من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطي.

ونشرت "العاصي" صورة برفقة أحمد صلاح حسني من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والذي يشارك به عدد من النجوم، وهم:" مها أبو عوف، عماد رشاد، محمد علاء، عصام السقا، محمد علي رزق، أحمد جمال إسماعيل، إيناس كامل ".

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مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع

المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.

يذكر أن إيمان العاضى عرض لها مؤخراً الموسم الثانى من مسلسل "مملكة ابليس"، على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت، وشاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.