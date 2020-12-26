مسلسل عروس بيروت الموسم الثانى الحلقة 56 شاهد نت vip "نايا تحاول الانتقام من شقيق منال وخليل فى نفس الوقت"

يقدم موقع الوفد مسلسل عروس بيروت ينتهي في الجزء الأول ويوجد نزاع كثير وشجار بين جميع أفراد المسلسل ونظراً لأن أدم قد تم كشفه بأنه سيأتي بجانب عائلة والده ويعترف بأن أمه كانت متزوجة من أبو خليل وفارس، ولكن بعد كشف التحاليل الطبية أثبتت بالفعل بأن أدم يكون أخ لفارس وخليل وتتوالي الأحداث حيث نستعرض لكم بعض التفاصيل الخاصة بالجزء الثاني وخاصة الحلقة 56.

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تدور أحداث الحلقة ال55 حول أن هادي يتبع بنظراته ثريا ولكنها لم تشعر ثريا بذلك وتشعر عبير بالغصة التي توجد في قلبها لإهتمام حبيبها هادي بفتاة غيرها وتبكي عبير ولكنها لا تستطيع أن يراها أحد، ويدخل طلال على داليا وهي بالفستان ولكن لا يستطيع داليا أن يراها طلال بالفستان قبل العروس وأن هذا يعتبر من الفال الغير متفائل.

حيث أن ثريا تتابع جميع التطورات التي تحدث في القاعة ويدخل طلال وداليا القاعة وسط تصقيف من الجماهير، وفي أخر الحلقة يحدث شئ لم يكن متوقعاً وهو أن إدارة المستشفي تتصل بخليل أثناء حفل الزفاف ويقولون له أن أدم تم نقله إلى المستشفي نظراً لتعرضه لحادث كبير مما يجعل هذا يجعل خليل وتليه ساره يتركان العرس وينهضون إلى المستشفي وتتوالي الأحداث في الحلقة ال56 التي تسمع فيها سارة جميع الخبايا التي توجد بين خليل وأدم ومدى علاقتهم ببعض وأنهم أخوه.

تجدون هنا ( مسلسل عروس بيروت الحلقة 56 )

تجدون هنا ( مسلسل عروس بيروت )