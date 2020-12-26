شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومحبيها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
اقرأ .. لقاء الخميسي تعلق على صيد الثعالب في حلقة "صبايا الخير" لـ ريهام سعيد
وظهرت "الخميسي" برفقة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف ونجلهما الأكبر، والذي يشبه والده كثيراً، معلقة علىالصورة: "رجالي".
لقاء الخميسي ممثلة مصرية، من مواليد 15 مارس 1978، تخرجت في كلية التجارة، ثم التحقت بمعهدالفنون المسرحية وتخرجت منه، ثم عملت بعد ذلك بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر.
بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم
كما شاركت في العديد من الأفلام، منها: "كذلك في الزمالك، قلب جرئ، وحاحا وتفاحة".
متزوجة من حارس المرمى "محمد عبد المنصف" ولديهما من الأبناء أدهم وآسر.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي برفقة زوجها ونجلهما الأكبر .. ومتابع: قمرين دول ولا عينين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.