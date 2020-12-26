لقاء الخميسي برفقة زوجها ونجلهما الأكبر .. ومتابع: قمرين دول ولا عينين

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومحبيها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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وظهرت "الخميسي" برفقة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف ونجلهما الأكبر، والذي يشبه والده كثيراً، معلقة على

الصورة: "رجالي".

لقاء الخميسي ممثلة مصرية، من مواليد 15 مارس 1978، تخرجت في كلية التجارة، ثم التحقت بمعهدالفنون المسرحية وتخرجت منه، ثم عملت بعد ذلك بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر.

بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم

شاركت بدور بسيط فى مسرحية "تحب تشوف مأساة"، من أشهر الأعمال الفنية التي شاركت بها مسلسل: "العطار والسبع بنات، حارة الطبلاوي، السيت كوم "شباب أون لاين"، والمسلسل الإذاعي"جارة القمر"، الزوجة الرابعة، راجل و ست ستات بأجزائه".

كما شاركت في العديد من الأفلام، منها: "كذلك في الزمالك، قلب جرئ، وحاحا وتفاحة".

متزوجة من حارس المرمى "محمد عبد المنصف" ولديهما من الأبناء أدهم وآسر.