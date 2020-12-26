تحميل البوم عمرو دياب الجديد 2021 يا انا يا لاء على دندنها حيث أطلق الفنان المصري عمرو دياب ألبومه الجديد يا أنا يا لاء

، مساء يوم الجمعة 25 ديسمبر/ كانون الأول، من خلال إحدى شركات الاتصالات.

وأضاف عمرو دياب بوستر ألبوم يا أنا يا لاء

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الترويجي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين تويتر، وأشار في التغريدة إلى أن الألبوم سيكون بشكل حصري عبر تطبيق أنغامي.

ويضم ألبوم يا أنا يا لاء

للمطرب عمرو دياب عدد 12 أغنية جميعها باللهجة المصرية وهي: يا أنا يا لاء ، عايز أعمل زيك، محسود، شكرا، الجو جميل، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يا دلعو، من العشم، طبل، بتهزر.

دندنها وطرح عمرو دياب برومو أغنيتي محسود ويا أنا يا لا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما روج للألبوم

خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعتبر الألبوم الجديد لـ عمرو دياب هو نتاج تعاون وجهد مشترك لعدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم تركي آل الشيخ وأيمن بهجت، تامر حسين، عادل حقي، خالد عز، محمد يحيى.

ويعتبر عمرو دياب المشهور بلقب "الهضبة" من أشهر المطربين في جمهورية مصر العربية، كما يتمتع بشعبية واسعة جدا في مصر وخارجها ويهتم الكثير من الجيل الشاب والأجيال المختلفة بسماع أغانيه الحديثة والقديمة أيضا.

وتمكن عمرو دياب من تسجيل أولى أغنياته عام 1983 وهي أغنية الزمن، ثم سجل ألبومه الأول في نفس العام واستمر في إصدار الألبومات الناجحة التي تلاقي رواجا كبيرا منذ اطلاقها.

تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب 2021 )

تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )