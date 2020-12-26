سميرة سعيد تستمتع بأجواء الكريسماس في دبي.. (شاهد)

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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ظهرت "الديفا" في الصورة تستمتع بأجواء الكريسماس المبهجة في دبي، وحرصت على التقاط الصور حول شجر الكريسماس المرصع

بالعديد من الألوان .

كانت آخر إصدارات الديفا سميرة سعيد، فيديو كليب، يحمل اسم "قط وفأر"، كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد، والكليب إخراج نضال هاني.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد،

تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

ويذكر أن سمير سعيد مطربية مغربية من مواليد 10 يناير 1958 وحاصلة على الجنسية المصرية، وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى اليوم على الساحة الفنية الغنائية.