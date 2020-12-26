فيديو .. غادة رجب تطلق كليب "شمس الوصل" باللهجة الخليجية

أطلقت المطربة غادة رجب، أغنيتها الجديدة "شمس الوصل"باللهجةالخليجية علي قناتها الخاصة ب "يوتيوب" . "شمس الوصل" ،كلمات بدر بن شايق ،لحن عبد الله عبود ،توزيع محمد كمال وانتاج L1 For Media Production . وكانت غادة رجب قد أطلقت على فترات سابقة 6 أغان باللهجة الخليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا أبرزها أغنية "يحتاجني"، والتي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة منذ طرحها عام 2018. مليون مشاهدة منذ طرحها عام 2018. اقرأ أيضاً..غادة رجب توضح سبب غيابها عن الساحة الفنية فترة طويلة الأغنية من كلمات دانيال ألحان : نبيل الغانم توزيع المبدع محمد عبد الحميد صولو كمان : الدكتور رضا رجب.، وتقول كلماتها"

يحتاجني رغم الظروف القاسية يحتاجني

واحتاج له كلي امل بشوفته يبقى معي

يَحْتاجنِي رَغْمَ الظُرُوف القاسِيَة يَحْتاجنِي

وَأَحْتاج لَهُ كُلِّيّ أُمَلّ بِشَوْفتهُ يبقى مُعْي

نفس الشعور اللي تبي نفس الشعور اللي ابي

انت العمر في دنيتي رغم الظروف القاسية تبقى معي

يَحْتاجنِي رَغْمَ الظُرُوف القاسِيَة يَحْتاجنِي

وَأَحْتاج لَهُ كُلِّيّ أُمَلّ بِشَوْفتهُ يبقى مُعْي

يارب ارحمني انا الحب اكبر مننا

يارب ارحمني انا الحب اكبر مننا

راح العمر مني انا روحي معك اخذتها

راح العمر مني انا روحي معك اخذتها

يَأْرِب ارحمني أَنا الحُبّ أَكْبَرَ مننا

يَأْرِب ارحمني أَنا الحُبّ أَكْبَرَ مننا

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