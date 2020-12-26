شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض يعلنان تعافيهما من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شارك النجم محمد الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية "إستوري" بـ"إنستجرام" على حسابه الشخصي، معلقا: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".



محمد الشرنوبي عبر انستجرام

من جانبه، كتبت زوجته راندا رياض عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".



راندا رياض عبر انتسجرام

وفي وقت سابق، كشف النجم محمد الشرنوبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن إصابته فيروس كورونا، حيث أجرى مسحة كإجراء احتياطى ليتأكد من خلالها عما إذا كان مصابًا بالفيروس أم لا وبالفعل كانت النتيجة إيجابية .

وأضاف أنه شعر مؤخرًا بأعراض من ضمنها ارتفاع حرارة الجسم وعدم الشم مشيرًا أن الأعراض أصبحت تقل ويشعر بتحسن كبير، ويتواجد حاليًا فى المنزل .

وينتظر الفنان محمد الشرنوبى عرض مسلسل "لؤلؤ"، من بطولة مى عمر، حيث يجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، وتتوالى الأحداث ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.