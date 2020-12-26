شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لأحدث ألبومات الهضبة عمرو دياب لأغنية "وأنا معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب عمرو دياب فى بوستر جديد لأحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، والذى قام بطرحه أمس الجمعة، حيث ظهر خلال البوستر، وعليه اسم واحدة من أغانى الألبوم، وتحديداً أغنية "وأنا معاك".



عمرو دياب

مثلما ظهر خلال الصورة التي نشرها المصور كريم نور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكان أعلن الهضبة عمرو دياب طرح ألبومه "يا أنا يا لأ" أمس الجمعة، عبر إحدى المنصات، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

وضم الألبوم أغانى "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكراً"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، "وأنا معاك"، "يادلعوا"، "من العشم"، "محسود (Remix)" ، "الجو جميل" ، مكساج وديجيتال ماستر ( مهندس أمير محروس) تسجيل صوت(اندروا داوود - شيري شكري).

يذكرأن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي تضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".

وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا فى تحدى الهضبة عمرو دياب ، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل.