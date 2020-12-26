شكرا لقرائتكم خبر عن Soul فيلم أنيميشن كوميدى ينتظره الملايين.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الأعمال الفنية القادرة على الوقوف أمام جائحة كورونا وتصدرها للترند بشكل كبير، وكان آخر هذه العمال هو فيلم الأنيميشن الكوميدى SOUL الذى سيطر على محركات البحث حيث ينتظر عرضه الملايين من شتى انحاء العالم بعد عرضه من خلال " ديزني بلاس" .

و قد أشار القائمون علي الفيلم انه لم يعرض بدور السينما في محاولة لتجنب فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

عُرض فيلم "SOUL " لأول مرة كان فى 11 أكتوبر الماضى ضمن فعاليات "London Film Festival " بانجلترا ، ثم تم عرضه فى 15 أكتوبر بفعاليات " Rome Film Festival بايطاليا، ليتم عرض الفيلم بعد ذلك فى " Busan International Film Festival " بجنوب أفريقيا .



soul

تدور أحداث فيلم " SOUL " حول فنان موسيقي يعانى من فقدان الشغف، وعندما يتعرض لحادث غريب وتنتقل روحه لجسد آخر، وتدور الأحداث في سياق كوميدي .

شارك عد كبير من نجوم العالم بالأداء الصوتي لشخصيات فيلم " SOUL " وأبرزهم جيمي فوكس وتينا فاي و اليس براجا و راشيل هاوس وأنجيلا باسيط وريتشارد أيودي، وغيرهم.