خالد جلال يدلى بشهادته فى محور "150 سنة مسرح" غدا أمام الناقد باسم صادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدلي الفنان والمخرج خالد جلال بشهادته في محور ( 150 سنة مسرح ) أمام الناقد باسم صادق والحضور غدا الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن ندوات ومحاور المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، المحور الفكري ( 15 سنة مسرح ) يتناول عدة عناوين لأكثر من مسرحي مصري تحت عنوان " من التمصير إلي الكوميديا المصرية " ومنها كلمة أحمد هاشم (الكوميديا الممصرة ) "الكُتاب والفرق"، وكلمة الدكتورة إيمان عز الدين (الكوميديا المصرية من التمصير إلي العبور الثقافي ) وكلمة الدكتور سامح مهران (نظريات الكوميديا وتطبيقاتها علي المسرح المصري في 150 سنة ) وكلمة الدكتورة نبيلة حسن (آليات الكوميديا عند الممثل المصري ) ويدير المحور الدكتورعمرو دوارة، كما يتحدث الكاتب المسرحي الكبير بهيج إسماعيل وتقدم شهادته الدكتورة سامية حبيب.



المهرجان القومي للمسرح المصري

الدورة الثالثة عشر تقام فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.