شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تصدر بيانًا يخص شركات الإنتاج لاتخاذ الإجراءات من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى بيانًا تخص فيه شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص البيان كالتالى:

انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا والتى تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير.





وتقدمت نقابة المهن التمثيلية، بتهنئة لمؤسسة الخليج 365، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير خالد صلاح، وجميع العاملين بها، على الفوز بجائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في رسالته: "أتقدم لكم بالأصالة عن نفسى وجموع فنانى مصر لموقع الخليج 365 وجميع العاملين به وفى مقدمتهم الأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير، بخالص التهنئة على فوزكم بجائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة".

وأضاف: "لقد تحملت أمانة ومواجهة التحديات الصحفية فى هذه الفترة العصيبة، التي تمر بها بجهودكم التي يشيد بها العالم، وما تسعون له دائما للتطور وصدق الكلمة، ومواكبة الأحداث في وقتها، نهنئكم ونهنئ أنفسنا على وجودكم معنا، نعمل سويا من اجل رفعة الوطن وإعلاء كلمة الحق.. حفظ الله مصر، وحفظكم لها".