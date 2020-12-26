شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تواصل تصريحاتها الصادمة: ضجة "عندى مؤخرة مميزة" شيء يسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة رانيا يوسف إن الضجة التى أثارتها بسبب تصريحاتها النارية الأخيرة، لا داعى للقلق منها وهو شيء عادى، وتلك التصريحات ما هى إلا ردود حقيقية على الأسئلة التى وجهها لها المذيع العراقى نزار الفارس وهو بالمناسبة شخص وديع ولطيف ومهذب للغاية، مشيرة إلى أنها تطالب الجمهور بمتابعة الحلقة حتى يتمكنوا من معرفة الحقيقة عن موضوع "المؤخرة" التى صرحت به، خاصة أن هناك العديد من التصريحات المهمة، وهو أن هناك ذكورًا عدة، ولكن الرجال قليلون.



رانيا يوسف

رانيا يوسف لقناة عراقية: مؤخرتى مميزة عشان كدة تثير الجدل

وأوضحت رانيا، أن حديثها عن تميز مؤخرتها، ما هو إلا كلام عادى، خاصة أنها تشارك فى العديد من الحفلات والايفنتات التى تتطلب أن تكون فساتينها مميزة ومختلفة عن المعتاد، لافتة إلا أن الحلقة ستوضح قصدها من موضوع مؤخرة الفنانات، مؤكدة أنها "مش فاضية" للكلام الفارغ، فهى مشغولة حاليًا بالعديد من الأعمال، فضلاً عن أنها مشغولة بتربية بناتها وعائلتها ومنزلها.



رانيا يوسف

وتابعت رانيا، أن اختيار مقطع الحلقة التى يخص "المؤخرة هو أسلوب من أساليب الدعاية، وهو طريقة سائدة، خاصة عندما تتضمن الحلقة تصريحات جريئة، مشيرة إلى أن تصريح المؤخرة كان دعابة بينى وبين المذيع نزار، والحقيقة أن ما حدث يبسطنى على الحقيقة.

وتصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة ، بالاضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف، ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات، فيما أكد الفنان فاروق أنها تتعد الاثارة، واكتفى طليقها ووالد بناتها المنتج محمد مختار بقوله مش عايز أعرف عنها حاجة.

يشار إلى أن رانيا يوسف تشارك فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.