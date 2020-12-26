شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطرح أغنية "ماتتحبيش" من ألبومه "أنا بابا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد، أغنية "ماتتحبيش" وهى الأغنية التاسعة من ألبومه الجديد "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة، عبر قناتها على يوتيوب، بعد أغانى "أنا بابا"، "اللى يزعلها" "عيلتى"، "ده اللى عليه الطلب"، "العين عليها تروح"، "هلهلى"، "وأنت فى حضنى أنا" و"يادنيا دوراه" التى شاركه فيها المطرب الشاب يوسف، آخر اكتشافات حميد من الجيل الجديد.

أغنية "ماتتحبيش" من كلمات جمال الخولى والحان رامى جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكساج توما .

وكان النجم حميد الشاعرى، قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ59، وذلك فى حفل حضره هشام عباس وحسام حسنى ومصطفى قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفى شوقى وعمر كمال، إضافة إلى عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه، ونشر حميد الشاعرى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من عيد ميلاده، وكتب فى تعليقه عليها:" لكل أصحابى الرزق أنواع وأنتم يا صحابى أحلى رزق من ربنا ليا شكرا على أجمل يوم".

وشارك فى حفل عيد الميلاد، عمر كمال وأدى أغنية "انزل يا جميل" للمطرب وليد توفيق، فيما التف حوله حميد الشاعرى وعدد من كبار النجوم المشاركين فى الحفل، كما نشر عمر كمال، مقطع فيديو مصور من حفل عيد الميلاد أثناء أدائه الأغنية، وذلك عبر حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك".