شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بتصدره تريند يوتيوب فى الوطن العربى ويعد الجمهور بمفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته بتصدر ترند تويتر ويوتيوب فى مصر وبعض دول الوطن العربى، والمرتبة 19 على تريند يوتيوب عالميا بعد النجمة جنيفر لوبيز، مشيرا إلى أن كليب "فولاذى" سيطرحه خلال أيام، وسيكون مزيجا بين ألبومه وفيلمه القادم "مش أنا"، مؤكدا أن سيحصر مفاجأة لجمهوره خلال موسم فى الفلانتين، بالإضافة إلى مفاجأة أخرى لم يذكرها، لكنه وصفها بـ"مفاجأة من العيار العنيف".



تامر حسني 2020

تامر حسني يعلن عن مفاجأة لجمهوره

وكتب تامر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "فى نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذى، أحب أقول حاجه مهمة، الحمد لله.. انى أظهر فى الساعات الأولى من إصدار أغنيتين فقط تريند 1 فى تويتر بـ25 ألف تويته واتصدر يوتيوب تريند فى مصر برقم 1 و كل الوطن العربى، وأحقق على يوتيوب عالمياً المركز الـ 19 بعد النجمة العالمية جينفر لوبيز، أحب أقول شيء مهم يمس كل إنسان طموح بشكل عام، استخدم كل طاقتك لتطويرك واتعب ومتقلقش من العُمر، تقدر فى وقت قليل تنجح أكتر حسب انت استهلكت وقتك ازاى، يعنى باللى اجتهد أكتر، والنتيجة قدامكم والحمد لله".

وتابع تامر: "انتظروا كليب فولاذى خلال أيام ان شاء الله وهيكون مزج بين ألبومى وفيلمى القادم (مش أنا) وانتظروا أيضاً مفاجأة فى الفلانتين وانتظروا مفاجأة تالتة من العيار العنيف فى الفترة القادمة".

وأضاف تامر: "أخيراً بشكر كل صناع ألبوم خليك فولاذى، بجد عيشنا مع بعض رحلة مشرفة كلها نجاح ومواكبة لكل جيل بنعبر عنه، شكراً لكل الجماهير العظيمة، شكراً لمتابعينى الغاليين حبايب قلبى".

تامر حسنى

وكان النجم النجم تامر حسنى، طرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، الأغنية الأول هى "طمعتينى" من كلمات وألحان بلال سرور، والأغنية الثانية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكى.

وتصدر تامر حسنى تريندات منصات السوشيال ميديا ومحركات البحث بالأغنيتين، وحصد التعليقات الإيجابية، خاصة أغنية طمعتيني، حيث وصف الجمهور الأغنية بالمواكبة مع الأجيال الصغيرة التي تتحدث بهذه اللهجة، بالإضافة إلى أغنية قد الفراق التى اعتبرها الجمهور رائعة ألبوم خليك فولاذى.