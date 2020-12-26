شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يصور المشاهد الأخيرة من "نجيب زاهى ذركش" فى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يحيى الفخرانى تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بحى جاردن سيتى اليوم السبت، وتجمع المشاهد بينه وبين فريق العمل، ويستمر التصوير يومين في نفس الديكور ويعود لديكور القصر بمدينة الإنتاج الإعلامى.

ويقدم الفخراني دورا جديدا عليه ويظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان المقبل، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه، ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.