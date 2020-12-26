شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يكشف سبب اعتذاره عن المشاركة فى أعمال فنية جديدة الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان نبيل الحلفاوى اعتذاره عن المشاركة فى أى أعمال فنية جديدة خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وإمكانية إصابته أو آخرين بالعدوى، خاصة مع تزايد أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة.



نبيل الحلفاوى

كتب نبيل الحفناوى فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها.. لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر القادم في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم.. ربنا يعديهم على خير".

جدير بالذكر أن عدد من الفنانين والإعلامين كانوا قد أصيبوا خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد، منهم الفنانة يسرا وأمير كرارة والإعلامى وائل الإبراشى، وحرص الفنان نبيل الحلفاوى على مؤازرة كل من الفنانة يسرا والإعلامى وائل الإبراشى بعد إصابتهما بفيروس كورونا عبر تغريدة نشرها على موقع تويتر، قال فيها: "أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يارب. ليس لنا إلا أنت، اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم".

وأصيبت الفنانة الكبيرة يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا.

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فعلق على إصابته بفيروس كورونا، قائلاً: "الحمد لله إن شاء الله محنة وهتعدى.. وهى نفس أعراض الإنفلونزا أخدتها على أنها كورونا.. ولازم نتعامل على إنها كورونا.. والتفكير السريع أفضل فى التشخيص.. وهتعامل مع البروتوكول وهشوف العلاج وهننتصر عليه".