شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين مهنئة الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: حفظكم الله لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نقابة المهن التمثيلية، بتهنئة لمؤسسة الخليج 365، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير خالد صلاح، وجميع العاملين بها، على الفوز بجائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في رسالته: "أتقدم لكم بالأصالة عن نفسى وجموع فنانى مصر لموقع الخليج 365 وجميع العاملين به وفى مقدمتهم الأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير، بخالص التهنئة على فوزكم بجائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة".

وأضاف: "لقد تحملت أمانة ومواجهة التحديات الصحفية فى هذه الفترة العصيبة، التي تمر بها بجهودكم التي يشيد بها العالم، وما تسعون له دائما للتطور وصدق الكلمة، ومواكبة الأحداث في وقتها، نهنئكم ونهنئ أنفسنا على وجودكم معنا، نعمل سويا من اجل رفعة الوطن وإعلاء كلمة الحق.. حفظ الله مصر، وحفظكم لها".

وكان نادى دبي للصحافة أعلن الأربعاء الماضى فوز ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.



