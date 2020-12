شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز تحتفل مع "بابا نويل" بالمايوه.. وتؤكد: كنت أنتظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاترين زيتا جونز قررت الاحتفال بالكريسماس فى أجواء هادئة وآمنة بعيدة تمامًا عن التجمعات، لذلك لجات للاحتفال بصورة علي الـ"SOCIAL MEDIA".

نشرت كاترين زيتا جونز البالغة من العمر (51 عامًا) صورة قديمة لها وهى تحتفل بالكريسماس وهى مرتدية "مايوه" ذو تصميم بسيط باللون الأسود بينما كانت تقف بجانب "بابا نويل"، وكانت النجمة الشهيرة تبرز ثقتها بنفسها وهى تتباهى بجسمها الممشوق، وأكملت كاترين أناقتها بارتدائها نظارة شمس عريضة.



كاترين زيتا جونز

علقت نجمة هوليوود الشهيرة على الصورة فكتبت : " فى العام الماضى فى برمودا ، تم القبض على وأنا أٌقبل "سانتا كلوز" بلا خجل مرتديه " البيكينى " منزعجة جدا أنه لم يحضر هذا العام.. كنت مقنعه وأنتظره " .

يذكر أن كاترين زيتا جونز التى فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية فى عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " ، و غيرها.