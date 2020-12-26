شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكرر كلمة "حب" 12 مرة فى أغنيته الجديدة "فاكرنى يا حب".. اسمع وشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الكبير عمرو دياب، أغنيته الجديدة "فاكرنى ياحب" ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الذى طرحه على إحدى المنصات الرقمية، والمقرر طرحه على قناته الرسمية على اليوتيوب خلال الأيام المقبلة.

عمرو دياب

وعند التدقيق فى كلمات الأغنية تجد عمرو دياب يكرر كلمة "حب" 12 مرة خلال الأغنية، التى تصدرت محركات البحث منذ انطلاقها أمس على منصة إحدى شركات خدمات الاتصالات.

أغنية فاكرني يا حب، كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير ومكساج أمير محروس وإنتاج شركة ناي.

وتقول كلماتها:

أهو ده اللي كنت خايف منه .. وعمر الخوف ما يرد قدر..عفريت الحب عليا حضر وده قلبته سمّ وياما غدر

تاجر غشيم وتجارته قمار .. يا بتكسب دوبل يا تروح هدر.. فاكرني يا حب؟ أنا زبونك السُقع المضمون

كان قلبي هنا عندك مرهون.. إدنتي م الصنف المجنون .. أبو العٌقد واللذي منه.. فاكرني يا حب ؟ أيوة اللي غفلته عليك نور

ورجعتلك بعدها مقهور..وخدت غيره وبعد شهور طِلع اللي بعده أسخم منه

إكرمني يا حب المرادي .. متشدش من رفّ الماضي..متحطليش فوق جرحي حجر

بتخمّ يا حب ؟ أولها كله بيبقى تمام بس العيوب بتبان قدام

فجأة كدة بتحصل قفلة .. دي عيوب صناعة مش إستخدام..بتخمّ يا حب ؟ على العموم غلطة وتتدارى كتر خيره مش جر داه

أنا عايز أحب .. إغطس وقب ..وإطلع بقى بحاجة نقاوة

إكرمني يا حب وحياة أبوك .. وهجيب صحابي ينفّعوك

وفوق وخلي عندك نظر.