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فيديو| عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة "بتهزر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة "بتهزر"، وروّج الهضبة للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب "خليك أول واحد يسمع أغنية بتهزر، من ألبوم (يا أنا يا لأ)".

ويتعاون بهاء الدين محمد مع الهضبة في ألبومه الجديد من خلال أغنية "بتهزر" من كلماته وألحان شريف الغندور، وتوزيع رامي سمير.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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