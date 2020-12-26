"الحلفاوي" يعلن اعتذاره عن أي أعمال فنية لنهاية الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، اعتذاره عن أي أعمال فنية حتى نهاية فصل الشتاء بسبب كورونا، موضحا أنه يتبقى له يوم أو يومين بمسلسل "القاهرة كابول".

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها" .

وأضاف: "لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر القادم في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم.. ربنا يعديهم على خير".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.