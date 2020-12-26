الارشيف / فن ومشاهير

"الحلفاوي" يعلن اعتذاره عن أي أعمال فنية لنهاية الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، اعتذاره عن أي أعمال فنية حتى نهاية فصل الشتاء بسبب ، موضحا أنه يتبقى له يوم أو يومين بمسلسل "القاهرة كابول".

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها" .

وأضاف: "لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر القادم في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم.. ربنا يعديهم على خير".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا