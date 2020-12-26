مايا دياب تنشر رسالة لجمهورها بشأن لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة مايا دياب، رسالة لجمهورها بشأن اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏ما تتسرعوا وتريثوا.. اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض؟.. مش أقل من ٤ لـ ٦ سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيباتها".

وأضافت: "لسنا حقل تجارب.. اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم".

يذكر أن، الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "دوب" تزامنا مع احتفالات رأس السنة واعياد الكريسماس، وهي من كلمات ​أمير طعيمة​، وتوزيع ​هادي شرارة، وألحان مدين.