رامي عياش يحقق أمنية والدته في الكريسماس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان رامي عياش، عن تحقيقه لأمنية والدته الراحلة، بتزيين شجرة بجوار المنزل في عيد الكريسماس.

ونشر عياش، فيديو توضيحي، عبر حسابه على إنستجرام، وقال بالفيديو: "هذه الأرزة.. أم شادي الله يرحمها، كانت عايزة تزينها في الكريسماس، واليوم رح أحقق لها هذه الأمنية".

وكشف الفيديو، عن مراحل تزيين "عياش" لشجرة الكريسماس، وظهر خلال المقطع، زوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، وابنه، وهما يحتفلان بالشجرة بعد تزيينها".

وكانت السيدة عايدة قيس أبوعياش، والدة الفنان رامي عياِش، رحلت عن عالمنا يوم 3 مارس عام ٢٠١٤، وذلك بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان رامي عياش، أغنية "أنا ثائر" وهي من كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش.