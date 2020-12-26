حسن الرداد يهنئ شريف العجمي على زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان حسن الرداد، على تهنئة الفنان الشاب شريف العجمي بزواجه.

ونشر الرداد، صورة تجمع شريف بزوجته، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على إنستجرام، وعلق "ألف مبروك لأخويا الغالي، وعشرة العمر على الزواج السعيد، ربنا يكرمكم ويفرحكم يا رب".

يذكر أن، الفنان الشاب شريف العجمي، تعاون مع الفنان حسن الرداد في مسلسل "الزوجة 18"، وكان الرداد، هو من رشحه لهذا الدور بالعمل.

المسلسل من إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولة العمل: سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل، والمسلسل إنتاج ممدوح شاهين.