بعد عيد ميلادها.. محمود شاهين لهنا شيحة: "ممتن لكل لحظة نقضيها معا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص محمود شاهين، على توجيه رسالة رومانسية لهنا شيحة، بعد حضوره احتفالية عيد ميلادها، وهو ما يأتي تزامنا مع الأخبار المتداولة مؤخرا حول ارتباطهما عاطفيًا.

وكتب شاهين، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلاً "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

واحتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلادها الـ35 مع محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها، ومعها محمود شاهين، ويرقص الثنائي على أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق.

وأثير جدل واسع خلال الفترة الماضية حول علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين، وأكدت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرا، وجود صداقة قوية بينهما.

وقالت إلهام، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending": "فعلا في صداقة قوية جدا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".