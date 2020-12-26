بعد إصابتهم بـ"كورونا".. هذا ما قاله حسن الرداد ليسرا وأمير كرارة وكريم فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان حسن الرداد، على دعم الفنانة يسرا والفنان أمير كرارة والفنان كريم فهمي، بعد إعلانهم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر الرداد، صورا لهم عبر ستوري حسابه على إنستجرام، ووجه رسالة لأمير كرارة : "ألف سلامة على باشا مصر، ان شاء الله هتعدي على خير".

ووجه رسالة للفنانة يسرا، قائلاً : "ألف سلامة يا روح قلبي، نعمل إيه إنك زي القمر وبتتحسدي، ان شاء الله هتبقي زي الفل".

كما وجه رسالة للفنان كريم فهمي، قائلاً : "ألف سلامة عليك يا حبيبي، ان شاء الله هتعدي".

يذكر أن، حسن الرداد، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي.