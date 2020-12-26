فيديو.. استمع إلى أغنية "بتهزر" لعمرو دياب

طرح مدير أعمال الهضبة عمرو دياب ،أحمد زغلول، الأغنية الجديدة "بتهزر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
الأغنية من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:شريف الغندور، توزيع:رامي سمير، وتقول كلماتها"بقى بتحبني لا بتهزر للدرجادي أنا كده هتغر وهتمنظر ع الدنيادي
ولا هعرف أنام.. بقى ده أسمه كلام حلم الأحلام بيحبني انا لا مش عادي بتقولي بحبك طب فكر او عيد تفكير العادي أحبك مش اكتر بس انت كتير
هو انت اكيد قولت بحبك لا ثواني قولتها ولا أنا متهيألي لا قول تاني متقولهاكمان متقولش جنان طب مره كمان علشان الناس مش علشاني بتقولي بحبك طب فكر او عيد تفكير العادي أحبك مش اكتر بس انت كتير".
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سجل البرومو الدعائي لها، أكثر من 60 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذكر أن "بتهزر" هي ثاني الأغنيات الكاملة من ألبوم دياب الجديد "ياأنا يالاء"، حيث طرح مساء
يتضمن الألبوم 12 أغنية "ياأنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)"
كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".
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