صابر كمال يكشف كواليس أغنيته الجديدة مع عمرو دياب "فاكرني يا حب"

كشف الشاعر صابر كمال، كواليس أغنيته الجديدة مع الهضبة عمرو دياب"فاكرني ياحب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر صابر صورة برفقة دياب، وعلق عليها قائلاً:"دار في ذهني سؤال بعد ما خلصت الغنوة دي، مين عنده الجراءة يقول الكلام ده؟! فقلت وارد ألاقي مطرب شجاع يتحمس للتجربة حتى لو هيعدّل بعض الكلمات فيها لأنّي عارف أن مش أي حد يقدر ياخد الريسك ويخاطر ويقول كده، ثم عرفت إن عندنا مطرب فتوة اسمه عمرو دياب أخدها من غير ما يغيّر فيها حاجة".

وتابع حديثه قائلاً:"ولقيته بيكلمني تاني يوم سعيد بالغنوة وبيقول مقاطع منها معايا وبيقوللي أنت كاتب موضوع من ريحة صلاح چاهين وفؤاد حداد، شكراً نجمنا الكبير عمرو دياب، طول عمرك مغامر ومجدّد وشجاع وسبّاق، وبشكر أستاذنا وموسيقارنا الكبير وليد سعد اللي حصللي الشرف بالتعاون الأول معاه، وحس الكلام وعبّر عنه بشكل أجمل مما كنت متخيّل، وشكراً للموزع الكبير أحمد عادل ولمهندس الصوت أستاذ أمير محروس ولكل صناع العمل".

تصدّرت "فاكرني ياحب"، محركات البحث المختلفة بعد دقائق

من طرحها، وحقق البرومو الدعائي لها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولحنها وليد سعد، توزيع:أحمد عادل.

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وتقول كلماتها"أنا زبونك السقع المضمون كان قلبي هنا عندك مرهون و اديتني من الصنف المجنون.أبو العقد والذي منه فاكرني ياحب أيوة اللي غاب طولته عليك نوم ورجعتلك بعدها مقهور".

يذكر أن "فاكرني ياحب"، هي اتعاون الثاني بين صابر ودياب، حيث سجل كلماته للمرة الأولى معه من خلال أغنية "عم البيب"، التي تم طرحها ضمن ألبوم "سهران"، والتي تم طرحها مطلع العام الجاري، وحققت نجاح جماهيري كبير، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".