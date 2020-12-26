تعرف على صاحب اللحن السعودي في ألبوم عمرو دياب الجديد "ياأنا يالاء"

كشف الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، عن تفاصيل ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد الألبوم تعاون خليجي بين دياب والملحن السعودي الشهير "سهم"، وذلك من خلال أغنية"يادلعو"، والتي كتبها تركي آل الشيخ، ومن توزيع:عادل حقي.

هو الامير احمد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود، الشهير بـ "سهم"، يشغل عدد من لمناصب الهامة في السعودية منها العضو الشرفي لأشهر أنجية السعودية الرياضية، إضافة إلى امتلاكه لأكبر شركات التنمية التجارية في المملكة.

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تعاون مع كبار نجوم الأغنية الخليجيى، ومنهم"رابح صقر، نوال الكويتية، عبد المجيد عبد الله، حسين الجسمي"، ونجح فيعدد من الإصدارات الخليجية للفنانة أنغام، أحدثها "لايقين، لاتستغرب، تسلم يدينه"، من أحدث ألبوماتها "مزح".

الملحن سهم في ألبوم عمرو دياب الجديد

تحميل ألبوم عمرو دياب "ياأنا يالاء"

طرح دياب أغنيتي "فاكرني ياحب، بتهزر"، كـ أول أغنيتين كامليتين من ألبومه المنتظر "ياأنا يالاء"، المقرر طرحه بالكامل خلال الأيام

القليلة الماضية.

يضم الألبوم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".

"فاكرني ياحب" من كلمات:صابر كمال، ألحان:ويد سع، توزيع:أحمد عادل، أما أغنية "بتهزر" من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:شريف الغندور، توزيع:رامي سمير.

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".