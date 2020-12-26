يسرا اللوزي تتربع على قلوب الجماهير بأعمال فنية متميزة

يسرا اللوزي فنانة قادتها موهبتها الطاغية، وإبداعها في تجسيد الأدوار الفنية المختلفة إلى التربع على قلوب الجماهير، بعد مرور سنوات من الاجتهاد والعمل، مكنتها من تجسيد بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات التى نالت إعجاب الجميع، وحجزت مكانه خاص لها داخل القلوب.

اقرأ أيضا.. من غير ملابس.. يسرا اللوزي تستعرض حملها بصورة جريئة

ورغم حب الجميع لها، إلا أنها شغلت الكثيرين بعد لقائها برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، والذي كشفت خلاله سبب تميزها وإجادة للغة العربية، مؤكدة أن قربها من جدتها السورية وتلقى تعليمها في المدارس الحكومية جعلها تحب اللغة العربية وتجيدها بشكل متميز ، قائلة:" أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية تخرجت من مدرسة مصرية ويعود الفضل لذلك لحبى للغة العربية، بالإضافة إلى أن جدتى سورية والسوريون معروفون بأنهم ضلعين فى اللغة العربية وكانت دائما تقومها لدى، وكذلك يعود الفضل لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلنى أحبها بشدة".

وقالت اللوزي أن مبادرة قراءة القصص حدثت على مستوى العالم وليس مصر فقط، وشارك فيها الكثير من نجوم العالم، مشيرة إلى أنها شاركت فى الحملة التى نظمتها هيئة إنقاذ الطفولة، بقراءة القصص للأطفال فى فترة كورونا، فالقراءة للأطفال أمر مهم جدا كى يتسع الخيال والأفق لديهم.

نشأة الفنانة يسرا اللوزي

ولدت يسرا في الثامن من أغسطس عام 1985، بحي الزمالك في محافظة القاهرة، ودرست العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وتخصصت في المسرح والتاريخ الحديث.

تنتمي يسرا اللوزي إلى أسره فنيه، وهي أبنه المخرج المسرحي وأستاذ الدراما والمسرح بالجامعة الأمريكية محمود اللوزي، وأم سورية عملت في مجال مسرح العرائس، ولها إسهامات في مجال الترجمة والدوبلاج بشركة والت ديزني العالمية.

بداية يسرا اللوزي الفنية

بدأت يسرا حياتها الفنيه في سن

مبكر ، من خلال دبلجة الأفلام الكرتونية قبل مرحلة الثانوية العامة، وكانت تقوم والدتها بترجمة تلك الأفلام، حتى أنهت يسرا دراستها الجامعية، وحصلت علي ماجستير في حقوق الإنسان والتنمية، وعملت في ذلك المجال لفترة، وتمتلك عدة هوايات وتجيد ممارستها ويأتي الباليه على رأس هذه الهوايات، البالية والبيان.خاض الفنانة الشابة يسرا اللوزي تجربة التمثيل مع المخرج يوسف شاهين في فيلم إسكندرية - نيويورك، والذي سبقه مشوار هواية بدأ علي مسارح الجامعة الأمريكية، وقدم لها والدها دعمًا كاملا في أخذ قرار التمثيل والبدأ فيه.الأعمال الفنية ليسرا اللوزيقدمت يسرا اللوزي بعض الأعمال الغنائية المسرحية مثل:( أوزة سخيفة- والسلطان الحائر- وسليمان الحلبي، والقارئ)، بعد أن أسند لها يوسف شاهين دور البطولة في فيلمها الأول، وبترشيح من ماريان خوري صديقة والدتها.سارت راقصة الباليه خريجة كلية العلوم السياسية، بخطوات متزنة غير متسرعة إلي مجال السينما والتمثيل، تلت مشاركتها في فيلم إسكندرية - نيويورك دخولها لأول مرة في سينما الأفلام القصيرة عندما أخذت دور البطولة في فيلم هوس العمق عام 2007.يعد مشاركتها في فيلم إسكندرية - نيويورك نقطة انطلاقة قوية وحقيقية لها في مجال السينما، وشاركها التمثيل في هذا العمل والدها محمود اللوزي، والفنانة يسرا، ومحمود حميدة، ولبلبة، وسعاد نصر، وماجدة الخطيب. اشترك فيلم إسكندرية - نيويورك في مهرجان كان السينمائي، قسم جائزة نظرة ما في نسخة عام 2004، وبعدها فيلم قبلات مسروقة عام 2008، وشاركها التمثيل فيه أحمد عزمي، وباسم سمرة، وراندا البحيري.الجوائز التى حصلت عليها يسرا اللوزيكانت يسري اللوزي الممثل المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عن فيلم قبلات مسروقة، وفازت بجائزة أفضل ممثلة، وفازالفيلم أيضًا بجائزة أفضل فيلم في المجلة العربية "حريتي"، وشارك الفيلم في مهرجان كاب واينلاندز بجنوب أفريقيالم تقتصر مشاركتة يسرا اللوزي في التمثيل فقط، لكنها قدمت برنامج ذا إكس فاكتور آرابيا، وهو برنامج متخصص في اكتشاف قدرات المشتركين الغنائية ودعمها لاحقًا، وبرنامج ميكروفون مع أمير صلاح الدين.بعد هذا النجاح المتميز والإبداع الذي حققته اللوزي، بدأت رحلتها في مجال الدراما التلفزيونية بمسلسل خاص جدًا عام 2009 أمام يسرا، ومحمود قابيل، وتامر هجرس، وإيمي سمير غانم، ودرة، وإياد نصار.يسرا اللوزي ودخولها مجال الأفلام الوثائقيةدخلت الفنانة الشابة عالم الأفلام الوثائقية من خلال تجاربها الأولى في الفيلم التسجيلي بس في حاجة ناقصة، وقد ناقش الفيلم أوجه الاختلاف والتشابه بين أربع ثقافات مختلفة، وكان الفيلم من إنتاج معهد جوته، وتم عرضه في ميدين برويكت فوبرتال بألمانيا، كما تم في القاهرة أيضّا.شاركت يسرا في نفس العام في فيلم هليوبوليس مع والدها محمود اللوزي، وخالد أبو النجا، وهاني عادل، وهند صبري، وحازت علي جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة عن نفس الفيلم في مهرجاني القاهرة السينمائي الدولي والإسكندرية.آخر أعمال يسرا اللوزي الدراميةويعتبر مسلسل طاقة حب آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي.وعن سبب نشرها لفيديو لها وهي في الشهور الأخيرة من الحمل في الأسابيع الماضية، قالت اللوزة عندما نشرت الفيديو كنت فى الشهر الأخير وكنت قلقة جدا بسبب فيروس كورونا، وأعتقد إن كل النساء الحوامل فى ذلك الوقت انتابهن نفس الشهور لأن أمر الفيروس كان مجهولا، وحتى الطبيب المعالج لم يستطع أن يطمئنى، بالإضافة لابنتى التى تبلغ من العمر خمس سنوات وقد أغلقت كل الحضانات، فكان علىّ أن أقوم باللعب منها وتسليتها فكان الموضوع صعبا فأردت أن أفرغ من خلال الفيديو".