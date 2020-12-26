غدًا.. رسالة سلام ومحبة وتفاؤل بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة مساء غدًا، الأحد، احتفالية بعنوان "رسالة سلام ومحبة وتفاؤل الي العالم"، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وذلك بمناسبة استقبال العام الجديد.

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تتضمن الاحتفالية عدد من الأغنيات والتواشيح والترانيم، تشارك فيها فرقة "رسالة سلام الدولية" والتي تتكون من: فرقة سماع للإنشاد، فرقة التراتيل والألحان القبطية، فرقة الترانيم الكنسية "أكابيلا"، فرقة "داعي الندا" من أندونيسيا، كما تُشارك للمرة الأولي فرقة "أوصانا"،

في برنامج حافل ومُتنوع بلغاتٍ مختلفة.

يذكر أن استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.