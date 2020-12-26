كشف المطرب "أبو" حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
اقرأ أيضًا// على طريقته الخاصة.. أبو يحتفل بعيد ميلاد زوجته
وكتب أبو عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي، قائلاً: "إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياءحفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".
يذكر أن يظهر المطرب أبو خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدوانى والفنان
الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.