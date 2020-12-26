أبو يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كشف المطرب "أبو" حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب أبو عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي، قائلاً: "إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء

حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

يذكر أن يظهر المطرب أبو خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدوانى والفنان

سيد رجب والفنان شريف دسوقى كضيف شرف ويغنى خلال حفل خطوبة أمينة خليل، وصور أبو مشاهده في الديكور الخاص بالعمل.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.