بالفيديو: يسرا تختار 3 فنانات للزواج منهن لو كانت رجلا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 7 ثواني

حلت النجمة المصرية “يسرا” ضيفة على البرنامج الكوميدي “ابلة فاهيتا” الذي يعرض على فضائية “أون إي”، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي رغم أن شخصية مقدم البرنامج عبارة عن “دمية”.

وأثارت الفنانة المصرية، يسرا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها التلفزيونية، أمس الجمعة، وكان من بينها الحديث عن أجمل 3 فنانات رغبت في الزواج منهن، لو كانت رجلا.

وقالت يسرا إنها ترغب في الزواج من الفنانات الراحلات سعاد حسني ومديحة كامل ونادية لطفي لو كانت رجلا.

ورفضت يسرا الإجابة عن أسئلة في برنامج “أبلة فاهيتا”، ومنها أكثر ممثل تكره رائحه عطره، وأكثر ممثلة من صديقاتها ترى أن ذوقها في الملابس سيء وغير مناسب، كذلك رفضت الكشف عن أكثر فيلم نادمة على بطولته.

وحاولت “كارو” ابنة الدمية المثيرة للجدل “أبلة فاهيتا” في بداية اللقاء استفزاز يسرا بمناداتها بـ”طنط”، لتطلب منها الفنانة عدم قول تلك الكلمة لها.

وأوضحت يسرا أن معنى اسمها الحقيقي “سيفين” هو “الوردة التي لا تذبل أو لا تموت”.

وتهربت يسرا من سؤال يتعلق بعمرها الحقيقي، مجيبة: “لسه مولودة أول أمس”.

وأكدت أنها صنعت نجاحها الفني من خلال الفنان المصري، عادل إمام، الذي شاركته بطولة أنجح أفلامه السينمائية.

كما أفصحت يسرا للبرنامج أنها لم تتمالك نفسها من الضحك مع عادل إمام أثناء تصويرهما مشهد من فيلم الرعب “الإنس والجن”، الذي عرض في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت متذكرة إنها وعادل إمام ضحكا بشدة بعدما قال لها في المشهد مهددا إياها: “سأسخطك إلى مسخ دميم”.

وتابعت أن الفنانة الراحلة، أمينة رزق، كانت تنتظر الدخول إليهما ضمن أحداث المشهد، ولكن عندما وجدتهما يضحكان انزعجت منهما، وطالبتهما بالتزام الأدب.