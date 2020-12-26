مقتل عائلة أميركية عشية عيد الميلاد

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آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 3:51 مساءً
الشرطة الاميركية
أعلنت السلطات في ولاية أركنساس الأميركية، الجمعة، العثور على عدد من الضحايا يعتقد أنهم من عائلة واحدة عشية عيد الميلاد.
ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن عدة أفراد عثر عليهم مقتولين حوالي الساعة الخامسة صباحا من الجمعة في مقاطعة آرك بمدينة أتكينز في الولاية الأميركية.
وقال متحدث باسم مكتب عمدة المدينة للصحفيين إن المأساة ضربت المقاطعة في عيد الميلاد، وتم إرسال رجال الشرطة إلى مقر إقامة الأسرة بسبب جريمة قتل محتملة، وعند وصولهم لاحظوا وجود خمسة قتلى يبدو أنهم من نفس العائلة، وذلك “الحرة”.
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