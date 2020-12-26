لماذا أعاد الأوروبيون بيع هداياهم الخاصة عبر الإنترنت ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 44 دقيقة

سيطر فيروس كورونا على مفاصل يومياتنا منذ ظهوره الاول في مدينة ووهان الصينية ثم انتشاره حول العالم ليتحول معه كل شيء بكل ما تعني الكلمة من معنى، حيث كان من الطبيعى أن يمتد هذا التغيير إلى طبيعة الهدايا المتبادلة بين الناس على اختلاف علاقتهم..

رصدت صحيفة “لو باريزيان” انتعاش بيع الهدايا المهداة من قبل لأشخاص في عموم أوروبا، خاصة في فرنسا.

ولوحظ أكثر من 200 ألف إعلان بيع هدايا، للتخلص من الأشياء غير الضرورية من جانب ولتلافي دخول المتاجر المكتظة تزامنا مع أعياد رأس السنة.

وجاءت دعوات من مختلف الجهات بعدم شراء الهدايا لهذا العام بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا في إطار الترويج لموسم أعياد يغلب عليه التقشف والبساطة.

وحثت السلطات الأسترالية، في وقت سابق من اليوم، سكان مدينة سيدني على عدم التوجه إلى المتاجر للتسوق خلال موسم عيد الميلاد وفي الوقت نفسه استعد سكان بعض الضواحي الشاطئية الشمالية للعودة إلى إغلاق صارم لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأحد في إطار سعي المدينة للقضاء على بؤرة لفيروس كورونا المستجد.