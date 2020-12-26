شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يعود لجمهوره بحفل الكريسماس فى دبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا، أمس الجمعة، فى أحد الفنادق الكبرى بإمارة دبى الإماراتية، ضمن موسم حفلات أعياد الميلاد والكريسماس ورأس السنة، بعد فترة انقطاع طويلة عن الغناء وسط الجمهور، بسبب فيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث قدم عددا من أغانيه القديمة والجديدة منها طبيب جراح، صابر وراضى، قلب العاشق، الصبر طيب، نسيت النوم، خسرت كل الناس يا بياعين الهوى، معندكش فكرة، لو كل عاشق، صاحى الليل، وغيرها من أغانيه المختلفة.

من جانبه، علق أبو ديع، على هذه الحفلة، قائلا عبر صفحته على فيسبوك: "قرار انو أعمل حفلة بهذه الأوضاع الصعبة كان قرار صعب، ولكن لقاء الجمهور بعد الانقطاع له نكهة خاصة"، مقدما الشكر للفنان السورى عابد فهد، الذى قدمه خلال الحفل، قائلا: "شكرا حبيبى عابد على المقدمة، وشكرا لكل اللى شاركونا امبارح بحفلة دبى بآخر ايام من سنة الصعوبات".





من ناحية أخرى، تخطت أغنية "صاحى الليل" للنجم السورى سلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ طرحها من عدة أيام، وعبر عن سعادته بنجاح الأغنية ووجه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع "يوتيوب"، قائلاً: "مليون مشاهدة ومليون شكرًا"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.







