شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تتصدر تريند جوجل بعد ارتباطها بـ محمود شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة هنا شيحة تريند موقع جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها أول أمس برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وتواجد معها محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، وكان من بين الحضور محمود شاهين ابن شقيقة إلهام شاهين، حيث ظهرا وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية "انزل يا جميل عالساحة".

هنا شيحة ومحمود شاهين

محمود شاهين يعمل في مجال التصوير السينمائى، وشارك في العديد من الأعمال منها مسلسل "شاهد عيان"، للنجم حسن الرداد وعرض في رمضان الماضى.



هنا شيحة

وأكد محمود شاهين ارتباطه بالفنانة هنا شيحة بعد كثير من الأقاويل الفترة الماضية، وبعد تأكيد النجمة إلهام شاهين لحقيقة الأمر في تصريحات لها لـ"الخليج 365"، ونشر محمود عبر خاصية الأستورى على انستجرام رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، مما أثار الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.