شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جومانة مراد بفيروس كورونا والفنانة تحذر المخالطين لها بالفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت النجمة السورية جومانة مراد بكورونا وذلك بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية وقالت في تصريح خاص لليوم السابع: "للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وأحذر كل من تعامل معى خلال الأيام القليلة الماضية وأطالبهم أن يتخذوا حذرهم".

كان آخر ظهور لجومانة مراد من خلال تليفزيون الخليج 365 حيث قالت من خلاله إنها ستقضى ليلة رأس السنة فى المنزل مع العائلة خصوصا أنها تحب "الأنتخة والكسل" .

وبذلك تنضم الفنانة السورية إلى قائمة الفنانات اللائى أصبن بفيروس كورونا مؤخرا وعلى رأسهن الفنانة يسرا.

كما أصيب الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك ذلك عقب إجرائه مسحة طبية، وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".