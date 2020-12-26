شكرا لقرائتكم خبر عن زين نصار :هناك تآمر على الفن المصرى ونحتاج للإرادة لإعادة المسرح الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور زين نصار، أستاذ دكتور النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، خلال مداخلته بالمحور الفكرى "150 سنة مسرح" بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته 13، والذى يديره الناقد جرجس شكرى: نحن فى مصر لدينا تراث شديد الثراء فى المسرح الغنائى المصرى ، وموجود جزء مهم منه فى الإذاعة المصرية فمن أراد إحياء المسرح الغنائى فليذهب للإذاعة المصرية ويحصل على نسخة منه ، والمسرح الغنائى المصرى بدأ مع سلامة حجازى عام 1917 ، فكان سلامة حجازى فى ذلك الوقت المطرب الأول فى مصر بلا منازع وكان يتغنى القصائد وإمتاز سلامة حجازى بقوة صوته ومساحته الصوتية الواسعة فذهب ليعمل فى المسرح وتقديم أغانيه ووفد إليه الكثير من الجمهور، ووجود دار الأزبرا المصرية ساعدت على ذلك .



جرجس شكري يدير المحور الفكري

وأضاف دكتور زين نصار/ عندما ذهب سلامة حجازى إلى الإسكندرية لعمل مسرح هناك سمع عن سيد درويش وقدم له دعوة ولكن سيد درويش إعتذر له ، وعندما هبط سيد درويش للقاهرة بدعوة من جورج أبيض وسلامة حجازى احتفى به سلامة حجازى وشجعه ووقف بجانبه، وبالرغم من أن سلامة حجازى هو رائد المسرح الغنائى فى مصر إلا أن سيد درويش هو أبو المسرح الغنائى.



محور 150 سنة مسرح تحضره الدكتورة عايدة علام

وتابع دكتور زين نصار: كان سلامة حجازى يعتمد على قوة صوته والقدرة على الإرتجال ولكن سيد درويش ركز على معانى الكلمات وأهتم بالغناء الجماعى فقدم 31 مسرحية غنائية فى سبع سنوات، فنحن لدينا حركة تأليف موسيقى فى مصر منذ عام 32، والمسرح الغنائى هو من أكثر أنواع المسرح التى تجذب الجمهور، وليس هناك أى عذر لعدم عمل مسرح غنائى فى مصر الأن فنحن فى مصر لدينا جميع الإمكانيات لإقامة مصر غنائى وعمل عروض مصرية ولكنى أرى أن هناك تآمر حقيقى على الفن المصرى ، وكل مانحتاجه لعودة المسرح الغنائى المصرى هى الإرادة .