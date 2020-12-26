فيديو.. يسرا اللوزي: جدتي سورية وابنتي مريضة بـ"ضعف السمع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، إنها ليست خريجة مدارس أجنبية، وتلقت تعليمها بمدارس مصرية.

وكشفت اللوزي خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي الذي يعرض على قناة (cbc) المصرية عن سر إتقانها الحديث بغة عربية سليمة قائلة: "جدتي سورية والسوريون معروفون بأنهم ضليعون في اللغة العربية وكانت دائما تقومها لدي".



وواصلت اللوزي حديثها قائلة: "شاركت في الحملة التي نظمتها هيئة إنقاذ الطفولة، بقراءة القصص للأطفال في فترة كورونا، فالقراءة للأطفال أمر مهم جدا كي يتسع الخيال والأفق لديهم".

وتحدثت عن مرض ابنتها قائلة: "دائما أقرأ لابنتي القصص لأنها تعاني من ضعف السمع، وهذا الأمر سيجعل لديها إدراكا أكبر".

وحول ما تردد عن زيادة وزنها مؤخرا، وقيامها بإجراء عمليات تجميل قالت:" فوجئت بردود الفعل بعد الصور التي نشرت خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الأخير".

وتوقعت أن الجمهور يعرف أننى كنت حامل وولدت منذ شهور قليلة، خاصة أنني أنشر أخباري على السوشيال ميديا، وكانت المفاجأة أن الكثير من الجمهور قالوا إنني أجريت عمليات تجميل، وأدركت السبب سريعا وهو أن كثير من الفنانات يقومن بإجراء عمليات تجميل، ولكنني لست منهن، ولم أخضع لعملية تجميل .

يذكر أن يسرا اللوزى انتهت من تصوير دورها في فيلم "العنكبوت" أمام أحمد السقا، وظافر العابدين ومن المحتمل عرضه قريبا.