شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى رفضت التمثيل مع أحمد زكى في "معالى الوزير" بسبب مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة القديرة فادية عبد الغنى، بعيد ميلادها، اليوم السبت الموافق 26 من شهر ديسمبر، والتي تعد إحدى الفنانات التي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير من خلال الدراما التليفزيونية، وبنيت لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى واستطاعت أن تجلس في قلوب كل أسرة مصرية بأعمالها المميزة وأدوارها المتنوعة التي برعت خلالها بإتقان أدوارها في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.

وغابت الفنانة فادية عبد الغنى لفترة 4 سنوات تقريبا عن التمثيل، وأوضحت ان سبب هذا الغياب في أحد لقاءاتها التليفزيونية، قائلة، بيتعرض عليا أدوار كتير ولكن بتكون أدوار لمجرد التواجد فقط وأنا محتاجة ومنتظرة الدور الذى يضيف لمسيرتى مش ياخد من رصيدى، لأن قدرتى أقوى من كده.

وتابعت فادية عبد الغنى، في ناس بتقولى اشتغلى الصغير عشان يجيب الكبير، وأن مثلا في مسلسل "الحج متولى" دورى فيه 4 حلقات ومع ذلك قبلت بشدة لأن الدور كان في إضافة ليا وهو محور العمل ودور مؤثر في أحداث المسلسل.

كما كشفت في أحد لقاءاتها التليفزيونية أيضا عن سبب رفضها لدور مع أحمد زكى في فيلم "معالى الوزير" والذى قدمته الفنانة لبلبة، حيث قالت، رفضت فرصة رائعة للتمثيل أمام الفنان أحمد زكى، في فيلم "معالى الوزير"، حيث كان هناك مشهد بملابس معينة لا تصلح معى وكان مشهد "حلم" وقد يغضب أبنائى ويغضبنى أيضًا، مؤكدة، لم أجد في المشهد المرفوض أي شيء أخلاقي وحاولت تغييره أو إلغائه إلا أن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.

الفنانة فادية عبد الغنى لها العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها، مسلسل المال والبنون، مسلسل نصف ربيع الآخر، مسلسل الوتد، مسلسل التوأم، مسلسل عائلة الحاج متولى، مسلسل العصيان، مسلسل العمة نور، مسلسل السيرة الهلالية، مسلسل الثعلب، وغيرها من الأعمال بالإضافة إلى أعمالها في السينما التي حققت نجاحا كبيرا.