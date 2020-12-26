شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير مشاهد يسرا في "ليلة العيد" لإصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ما أعلنت النجمة يسرا إصابتها بفيروس كورونا الأيام الماضية وأكدت في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها اكتشفت الأمر منذ 4 أيام، قرر المخرج سامح عبد العزيز تأجيل تصوير مشاهد يسرا في فيلمها الجديد "ليلة العيد"، والذى انطلق تصويره منذ 10 أيام في ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى حتى تتعافى يسرا من الفيروس وتعود لاستكمال تصوير مشاهدها في الفيلم.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

ويعد الفيلم ضمن سلسلة أفلام اليوم الواحد، الذي سبق وقدمها الثلاثي السبكي وعبد العزيز وعبدالله، وحققت نجاحًا كبيرًا وهي "كباريه"، "الفرح"، "الليلة الكبيرة".

ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالى بين المنتج أحمد السبكي والنجمة يسرا، التي قدمت معه هذا العام فيلم "صاحب المقام" إخراج ماندو العدل.

كما قدمت يسرا، رمضان الماضي، أولى تجاربها مع المخرج سامح عبدالعزيز في مسلسل "خيانة عهد" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، يسرا على مدار الأيام الماضية كانت قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.