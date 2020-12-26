شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنية بتهزر من ألبوم "يا أنا يا لاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "بتهزر" من أغانى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، الذى طرحه مساء أمس الجمعة، عبر إحدى شركات المحمول وتطبيقات الأغانى، وهى من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، توزيع رامى سمير.

وتقول كلمات الأغنية: "بقى بتحبنى لأ بتهزر.. للدرجادى، أنا كده هتغر وهتمنظر ع الدنيا دى، ولا هعرف أنام بقا ده اسمه كلام.. حلم الأحلام بيحبنى أنا لأ مش عادى".

وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.