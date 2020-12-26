شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تعين يارا سفيرة إقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" النجمة اللبنانية يارا سفيرة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أقيم حفل افتراضي لتعيينها عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وقالت يارا بعد التوقيع: "أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة، ونشرت يارا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة وفيديو خلال توقيعها.



يارا



يارا

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لشرف مطلق أن أرحب بيارا في أسرة اليونيسيف في المنطقة.. نحن ممتنون لكل جهود يارا لدعم عملنا خاصة في حملة MaskUp، لتشجيع المزيد من الأشخاص على ارتداء الأقنعة للحماية من جائحة كورونا.

وفي دورها الجديد، ستركز يارا بشكل أساسي على جهود اليونيسف للوصول إلى المزيد من الأشخاص بمعلومات موثوقة بما في ذلك معلومات عن فيروس كورونا وتدابير الصحة والوقاية.

وكانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية فى هذا العيد، أن يولد الخير والسلام والحب بين الجميع فى كل دول العالم، وأن يكون الجميع ملتزم حتى يتم التخلص من وباء فيروس كورونا.

ونشرت يارا، صورة لها من داخل سيارتها، وعلى وجها "الكمامة"، أتبعتها قائلة: "صباح العيد ميلاد مجيد، وإن شاء الله بهذا العيد يولَد الخير والسلام والحُبّ بكلّ العالم، ونكون كلنا ملتزمين لنخلص من هذا الوباء يا ربّ وخصوصا هذه الأيام وبالأعياد ودايماً لا تنسوا الكمّامة".