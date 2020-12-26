شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض مسرحية ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الخليج 365 من المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر فعاليات عديدة تبدأ في تمام العاشرة صباحا بورشة للقاء يقدمها الفنان خالد عبد السلام بالمجلس الأعلى للثقافة، وتبدأ العروض المسرحية في تمام السادسة، فعلى مسرح الطليعة يعاد العرض المسرحي "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" تأليف رشا عبدالمنعم، ومن إخراج محمود مرسي.

ويقام العرض المسرحي "الأخوة كرامازوف" في تمام الثامنة مساء على مسرح العرائس، وهو من تأليف ديستوفيسكي، وإخراج عمرو وهبة، وعلى مسرح مركز الجيزة الثقافي يقام العرض المسرحي "لعبة هوجو" في تمام الثامنة مساء، إعداد أحمد آدم، ومن إخراج محمد الملكي، وفي تمام العاشرة مساء يقام العرض المسرحي "توم وجيري" على مسرح أوبرا ملك من تأليف إدوارد ألبي، ومن إخراج شريف رجب.

الدورة الثالثة عشر تقام فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.