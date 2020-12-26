شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شاهين يؤكد علاقته بهنا شيحة ويوجه لها رسالة رومانسية فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود شاهين ابن شقيق النجمة إلهام شاهين رسالة رومانسية للنجمة هنا شيحة بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية ستوري بحسابها "إنستجرام"، وذلك لأول مرة منذ انتشار الشائعات عن علاقتهما، ونشر شاهين صورة تجمعه بهنا، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".



محمود شاهين

وكانت الفنانة هنا شيحة، قد احتفلت بعيد ميلادها، برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، وكان من بين الحضور محمود شاهين ابن شقيقة إلهام شاهين، حيث ظهرا وهما يرقصان معا على أنغام أغنية "انزل يا جميل عالساحة".

وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، مما أثار الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.

فيما أكدت النجمة إلهام شاهين وجود علاقة عاطفية تجمع بين محمود شاهين ابن شقيقها والفنانة هنا شيحة، وذلك في ندوة حوارية أقامها الخليج 365 للنجمة الحاصلة مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائى ، حيث قالت: "أه في قصة حب ولكن لسه موصلناش إن فى موضوع زواج لحد الآن، لأن لو فى زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم"