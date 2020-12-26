شكرا لقرائتكم خبر عن "من الأغنية إلى المسرح الغنائى" عنوان ندوة اليوم بالقومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اليوم خلال المحور الفكري (150 سنة مسرح) عنوان (من الأغنية إلى المسرح الغنائي) ويدير الندوة الدكتور ياسرعلام، ويتحدث خلالها الدكتور حسام عطا عن المسرحية العربية الحديثة والبدايات الغنائية والجذور التراثية، كما يتناول الدكتور زين نصار موضوع (المسرح الغنائي من سلامة حجازي إلي محمد الموجي)، أما الدكتور مصطفي سليم فيكشف عن (القوالب الشعرية في المسرحية) ويقدم المخرج وليد الشهاوي شهادته حول (التحديات المعاصرة للمسرح الغنائي في مصر ) "الابداع ،الانتاج ، الأداء ".



المحور الفكري 150 سنة فن

وعقب تلك المشاهدات يقدم المخرج إيميل جرجس بشهادته من تقديم المخرج أحمد طه، ليحكي الأول عن تجربته في المسرح وشهادته في محور "150 سنة مسرح"، كما يقدم الفنان أحمد مختار، المخرج حسن الجريتلي الذي يدلي بشهادته أيضا متحدثا عن تجربته في المسرح .

الدورة الثالثة عشر تقام فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.